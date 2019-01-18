Лавров охарактеризовал отношения Москвы и Берлина

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал как «позитивное» взаимодействие России и Германии в 2018 году, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва рассчитывает на тесную работу с Берлином в рамках Совета безопасности ООН в 2019–2020 годах.

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«Мы считаем, что итоги нашего взаимодействия в прошлом году были позитивны, и с самых первых дней нового года контакты развиваются весьма и весьма интенсивно: уже состоялся телефонный разговор президента Путина и канцлера Меркель, а 7 января в Берлине открылись «Русские сезоны», — заявил он.

Лавров отметил, что через «пару месяцев» планируется провести очередное заседание рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов.