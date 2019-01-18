Путин и Медведев провели встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, Путин и Медведев обсудили предложение правительства России о дополнении компетенции Минвостокразвития вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктике.
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При этом Медведев также предложил Путину переименовать Минвостокразвития в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики.
Ранее Путин заявил об укреплении Россией присутствия в Арктике.