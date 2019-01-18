BuzzFeed: экс-адвокат президента США признался, что Трамп просил солгать о проекте в России

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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн заявил следствию, что американский президент Дональд Трамп дал ему указ солгать конгрессу о сроках переговоров по строительству небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом пишет BuzzFeeed News со ссылкой на два источника в правоохранительных органах, знакомых с расследованием.

Кроме того, Трамп также хотел посетить Россию во время предвыборной кампании в период президентских выборов 2016 года. Он хотел лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подтолкнуть переговоры по строительству небоскреба, говорится в материале.

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«Сделайте так, чтобы это произошло», — передали источники слова Трампа, сказанные Коэну.

Два источника сообщили BuzzFeed News, что Коэн сказал ведущему «российское дело» специальному прокурору Роберту Мюллеру, что после выборов 2016 года Трамп лично поручил ему лгать о том, что переговоры по строительству небоскреба закончились месяцами раньше — в январе 2016 года, чтобы скрыть участие в них президента США. Однако, как сообщает издание, переговоры продолжались и после того, как Трамп публично заявлял об отсутствии деловых сделок с Россией. Тем не менее, и после января 2016 года Трамп, его дочь Иванка и сын Дональд Трамп-младший регулярно получали информацию о развитии проекта строительства от Коэна, которого они сделали «ответственным» в этом проекте, пишет издание.

Ранее сообщалось, что экс-адвокат президента США заплатил за фальсификацию опросов в пользу Трампа. Кроме того, близкие к Коэну источники сообщили, что он опасается будущего выступления в конгрессе из-за Трампа.