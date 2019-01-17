Экс-телохранителя Макрона задержали за незаконное использование диппаспорта

Бывшего советника президента Франции Александра Беналля задержали по подозрению в незаконном использовании дипломатического паспорта, сообщает BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Беналля подозревают в «злоупотреблении доверием» и «неправомерном использовании документа».

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Александр Беналля избил участника первомайской демонстрации в Париже, после чего был отстранен от работы.

Его также обвинили во «вмешательстве в работу правоохранительных органов» и «умышленном насилии в составе группы лиц».