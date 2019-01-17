Путин обрадовался теплому приему в Сербии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/12101947/RIAN_5737022.HR-pic905-895x505-70171.jpg">

Президенту России Владимиру Путину понравилось то, как его приняли в Сербии, передает ТАСС.

«Я очень рад возможности посетить дружественную, братскую Сербию», — сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил всех жителей Белграда, у которых на лицах была заметна радость, когда он приехал. Сообщается, что жители сербской столицы аплодисментами встретили президента России, прибывшего в Парк освободителей Белграда. На улице звучали гимны двух стран, а многие горожане даже вывесили со своих балконов триколоры и портреты Путина.

Реклама

Кроме того, глава России остался доволен ростом и качеством товарооборота двух стран.

«Действительно растет товарооборот, он уже фактически два миллиарда долларов составляет», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин прокатил президента Сербии на своем автомобиле.