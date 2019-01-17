Путин прилетел в Сербию

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Самолет российского президента Владимира Путина приземлился в аэропорту Белграда, передает «Россия 24».

Глава государства прибыл туда с официальным визитом, в рамках которого он проведет встречу со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. Он встретил его у трапа с ротой почетного караула.

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После переговоров Путин встретится с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а затем направится к храму Святого Саввы.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме «онлайн».

Ранее источник сообщил, что Россия и Сербия заключат новые контракты на поставку вооружения.