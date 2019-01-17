В Великобритании проголосуют по второму варианту Brexit

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Парламент Великобритании вновь проведет голосование по второму варианту Brexit, который правительство премьер-министра Терезы Мэй представит 21 января, передает Reuters.

После того как Мэй смогла преодолеть вотум недоверия, она должна представить в парламенте запасной план по Brexit. Отмечается, что дебаты и голосование по новым положениям сделки пройдут 29 января.

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Отмечается, что 29 марта 2019 года Великобритания должна была официально покинуть Евросоюз. В случае, если стороны не договорятся, стране грозит неконтролируемый выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения.

Ранее сообщалось, что ЕС готов отложить Brexit до 2020 года.