Правительство Франции начало реализацию плана подготовки к Brexit без сделки

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Французское правительство ввело в действие план подготовки выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, передает телеканал BFM TV со ссылкой на слова премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

«Я решил запустить план, связанный с Brexit. Необходимо защитить французских граждан», — сказал Филипп.

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Сообщается, что план предполагает выделение €50 млн французским морским портам и аэропортам для компенсации возможных потерь из-за Brexit.

Ранее сообщалось, что ЕС готов отложить Brexit до 2020 года.