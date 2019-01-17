Правительство Франции начало реализацию плана подготовки к Brexit без сделки
Французское правительство ввело в действие план подготовки выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, передает телеканал BFM TV со ссылкой на слова премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.
«Я решил запустить план, связанный с Brexit. Необходимо защитить французских граждан», — сказал Филипп.
Реклама
Сообщается, что план предполагает выделение €50 млн французским морским портам и аэропортам для компенсации возможных потерь из-за Brexit.
Ранее сообщалось, что ЕС готов отложить Brexit до 2020 года.