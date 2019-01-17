Япония выразила протест из-за действий российских пограничников у Курил

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Японская сторона выразила протест Москве после того, как Россия оштрафовала японские суда, занимавшиеся ловлей рыбы около южных Курильских островов, передает Kyodo.

Согласно имеющейся информации, 7 января пограничники России проверили два рыболовных суда Японии и обязали их выплатить штраф после выявления нарушений. В Токио сочли действия российской стороны неприемлемыми. В настоящее время проясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что Япония является единственной страной, которая не признает итоги Второй мировой войны, что препятствует заключению мирного договора.