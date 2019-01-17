В МИД КНР пообещали «не заменять» США

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Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не стремится быть «узурпатором» и не намерен в будущем пытаться «заменить» США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Ван И подчеркнул, что опасения некоторых американских политиков о том, что Китай в будущем обязательно «бросит вызов или заменит США» являются «ошибочными». Министр добавил, что китайские власти придерживаются пути мирного развития.

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«Китай не собирается становиться США, а тем более заменять США», — сказал Ван И.

Он заключил, что в отношениях между Китаем и США может быть только «позитивное соперничество».

Ранее в Китае оценили торговые переговоры с США.