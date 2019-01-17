Bloomberg узнало наиболее вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Член комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол заявил, что американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын вероятнее всего проведут вторую встречу во Вьетнаме. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Маккол рассказал, что он встречался по этому вопросу с послами в Южной Азии и странах Тихоокеанского региона.
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«Скорее всего, она (встреча Трампа и Ким Чен Ына. — «Газета.Ru») пройдет в Ханое», — сказал Маккол.
Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится, что Северная Корея готова к денуклеаризации.
Ранее репортер CNN сообщал, что Ким Чен Ын отправил письмо Трампу.