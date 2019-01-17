Порошенко пообещал «минимизировать влияние» России на выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что он как глава государства обязуется минимизировать влияние России на президентские выборы в стране.
Он подчеркнул, что в настоящее время «операция» России по влиянию на выборы на Украине идет «полным ходом». При этом Порошенко не уточнил, в чем именно заключается эта «операция».
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Президент добавил, что сделает «все от него зависящее», чтобы «минимизировать» российское влияние на выборы главы Украины. Он заключил, что намерен сделать их «свободными и честными», а также добиться их соответствия «высоким международным стандартам».
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько обвинил Порошенко в подкупе избирателей перед предстоящими выборами.