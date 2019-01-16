Трамп на год продлил введенный при Клинтоне режим ЧП

<img src="//img.gazeta.ru/files3/37/12129037/RTS2AN8H-pic905-895x505-9584.jpg">

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим ЧП из-за террористической активности на Ближнем Востоке, который был введен при президенте Билле Клинтоне в 1995 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Активность террористов продолжает угрожать мирному процессу на Ближнем Востоке и представляет угрозу национальной безопасности», — заявил Трамп.

Реклама

Он отметил, что именно поэтому в стране необходимо продлить сроки чрезвычайного положения, которые были введены 23 января 1995 года. Принятые меры должны начать действовать после 23 января 2019 года

«Я продлеваю на год чрезвычайное положение из-за угрозы террористов за рубежом, которые угрожают срывом мирному процессу на Ближнем Востоке», — дополнил американский президент.

Ранее сообщалось, что Трамп посчитал все стены в мире.