В ФРГ предложили дать Великобритании особый статус по безопасности после Brexit

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что после выхода Великобритании из ЕС стране стоит предоставить особый статус в вопросах европейской внешней политики и обороны, передает ТАСС.

«В лице британцев Европа теряет около трети военной мощи, а также тяжело поддающуюся оценке массу ноу-хау… Европа должна в вопросах политики безопасности быть великодушной в отношении британцев», — отметил Ишингер.

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По мнению немецкого дипломата, Великобритании нужно сделать особое предложение, предусматривающее «присутствие во всех важных внешнеполитических структурах в Брюсселе», но без права голоса.

Ранее сообщалось, что ЕС решил отсрочить все планы с выходом Великобритании до 2020 года после того, как Германия и Франция заявили готовности продлить переговоры по Brexit.