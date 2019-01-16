Постпред России при ЕС назвал политический кризис в Британии слишком глубоким

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию в Великобритании «глубоким политическим кризисом», передает ТАСС.

«Слишком глубок политический кризис в Соединенном Королевстве, слишком расходятся взгляды британских парламентариев на будущее отношений с Евросоюзом и в целом на роль своей страны в мире», — заявил Чижов.

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Он отметил, что отток членов кабинета министров в последние месяцы не случаен.

«В любом случае голосование — далеко не конец истории. На пути взаимоотношений Великобритании с Евросоюзом еще немало вызовов и подводных камней», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что ЕС решил отсрочить все планы с выходом Великобритании до 2020 года после того, как Германия и Франция заявили готовности продлить переговоры по Brexit.