Фейковый выпуск Washington Post о побеге Трампа раздают перед Белым домом

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У Белого дома активисты раздают пародийный выпуск газеты Washington Post о «побеге» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.

В материале, размещенном на главной странице, говорится, что американский президент покинул пост, оставив в Овальном кабинете салфетку с надписью «виноваты жуликоватая Хиллари Клинтон и фейковые СМИ».

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Неизвестные также создали сайт поддельной газеты, разместив там материалы о том, как в мире празднуют уход Трампа.

Редакция Washington Post заявила, что ей известно о распространяемых материалах, однако они не имеют никакого отношения к настоящей газете.

Ранее сообщалось, что окруженный «информаторами» Трамп разозлил Вашингтон.