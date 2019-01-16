Фейковый выпуск Washington Post о побеге Трампа раздают перед Белым домом
У Белого дома активисты раздают пародийный выпуск газеты Washington Post о «побеге» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.
В материале, размещенном на главной странице, говорится, что американский президент покинул пост, оставив в Овальном кабинете салфетку с надписью «виноваты жуликоватая Хиллари Клинтон и фейковые СМИ».
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Неизвестные также создали сайт поддельной газеты, разместив там материалы о том, как в мире празднуют уход Трампа.
Редакция Washington Post заявила, что ей известно о распространяемых материалах, однако они не имеют никакого отношения к настоящей газете.
Ранее сообщалось, что окруженный «информаторами» Трамп разозлил Вашингтон.