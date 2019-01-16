Пенс рассказал о конкурирующих с США за превосходство в мире странах

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что только несколько стран конкурируют с США за превосходство во всем мире, передает ТАСС.

«После распада Советского Союза сегодня мы противостоим не одной сверхдержаве, но несколько великих держав конкурируют с нами за превосходство во всем мире», — отметил Пенс, не называя, какие страны он имел в виду.

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Он отметил, что внешняя политика президента США Дональда Трампа отличается от мировых ожиданий, но «и сам мир сильно изменился».

Ранее сообщалось, что Пенс раскрыл подробности предстоящего обращения Трампа к нации.