В МИД России заявили об игнорировании двусторонней конвенции британскими дипломатами

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В МИД России заявили, что дипломаты из Великобритании не воспользовались консульской конвенцией для получения доступа к задержанному в России за шпионаж Полу Уилану. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что представители британской стороны не воспользовались двусторонней конвенцией, действующей с 1965 года. Это замедлило получение доступа к Уилану, добавили в МИД.

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«Возможно, двусторонний документ был проигнорирован британцами намеренно, чтобы юридически затруднить доступ российских консульских сотрудников к Скрипалям», — отметили в министерстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на призыв к санкциям против России из-за ареста Уилана.