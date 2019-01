NYT: Трамп назвал ложными обвинения России во вмешательстве после первой встречи с Путиным

На следующий день после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях G-20 в Гамбурге президент США Дональд Трамп, находясь на борту своего лайнера Air Force One, позвонил корреспонденту The New York Times и заявил, что Россию ложно обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, пишет NYT.

Как отмечает издание, Трамп настаивал, чтобы разговор шел не под запись, однако позже он частично повторил несколько утверждений из разговора с репортером NYT публично.

Трамп заявил, что трижды поднимал вопрос «хакерском» вмешательстве в выборы, а также, что Путин отрицал вмешательство. Американский лидер также рассказал, что российский президент заверил Трампа, что «если бы мы и сделали это, то нас бы никто не поймал, потому что мы профессионалы», говорится в материале NYT. Трамп этому поверил, потому что Россия «одна из лучших в мире» в хакерских взломах, передает издание слова президента США.

Ранее сообщалось, что юристы Трампа отказали Мюллеру в личном допросе президента США.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года. Американский лидер Дональд Трамп не раз отрицал сговор с Кремлем, а «российское дело» спецпрокурора США называл «охотой на ведьм».