Лавров усомнился в легитимности нового названия Македонии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/629/12098629/RIAN_5724058.HR-pic905-895x505-63657.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что Москва не выступает против нового названия Македонии, но есть вопрос о легитимности процесса.Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Мы всегда активно поддерживали этот диалог (между Грецией и Македонией. — «Газета.Ru»). Всегда выступали за то, чтобы решение было найдено в таком ключе, который был бы приемлем для общественности, народов, и, конечно, правительств и Греции, и Македонии», — сказал Лавров.

Реклама

При этом, по его словам, переименование может быть связано с намерением «загнать» поскорее все балканские страны в НАТО и прекратить влияние России в этом регионе.

«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.