Лавров усомнился в легитимности нового названия Македонии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что Москва не выступает против нового названия Македонии, но есть вопрос о легитимности процесса.Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Мы всегда активно поддерживали этот диалог (между Грецией и Македонией. — «Газета.Ru»). Всегда выступали за то, чтобы решение было найдено в таком ключе, который был бы приемлем для общественности, народов, и, конечно, правительств и Греции, и Македонии», — сказал Лавров.
Реклама
При этом, по его словам, переименование может быть связано с намерением «загнать» поскорее все балканские страны в НАТО и прекратить влияние России в этом регионе.
«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.