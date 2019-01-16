Лавров призвал Японию действовать в соответствии с уставом ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что Япония является единственной страной, которая не признает итоги Второй мировой войны, что препятствует заключению мирного договора. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, Москва в ходе переговоров о мирном договоре ничего не требует от Токио, только призывает привести свои действия в соответствие с уставом ООН.

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«Мы ничего не требуем от Японии. Мы просто призываем привести практические действия японских соседей в соответствие с их обязательствами по уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и ряду других документов», — заявил Лавров.

Ранее Лавров раскритиковал США за силовые методы в политике.

«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.