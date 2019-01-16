В Кремле объяснили, почему в Чечне называют объекты именем Путина

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российскому президенту не нравится, когда в честь него называют объекты, но Чечня — это «особый случай». Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Журналист спросил Пескова, почему в Чечне некоторые объекты носят имя Путина. Пресс-секретарь заверил, что обычно президенту не нравится, когда что-либо называют в его честь, однако в Чечне «нетипичная» ситуация.

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«Во-первых, там [в Чечне] свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился», — сказал Песков.

Он заключил, что поэтому Чечня — «особый случай».

Ранее Песков оценил влияние семейного положения Путина на его работу.