Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором

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Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором. Об этом сообщает Nacional.

Как отмечается, документ предполагает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.

По словам одного из депутатов, парламентарии руководствовались 233 статьей конституции и считают, что президентом страны должен быть глава оппозиции Хуан Гуайдо.

Ранее три знакомых с ситуацией источника рассказали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента страны.