Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором. Об этом сообщает Nacional.
Как отмечается, документ предполагает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.
По словам одного из депутатов, парламентарии руководствовались 233 статьей конституции и считают, что президентом страны должен быть глава оппозиции Хуан Гуайдо.
Ранее три знакомых с ситуацией источника рассказали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента страны.