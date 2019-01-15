В Совфеде ответили на призыв Киева к новым санкциям против России
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ответила на предложение вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко о введении нового пакета санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.
«В сегодняшней международной политике «пакетов» намного больше, чем содержания», — прокомментировала Ковитиди.
По словам политика, очередной предложенный Украиной пакет санкций говорит о том, что мировые события, связанные с Россией, «преднамеренно ставятся с ног на голову».
Ранее в Раде призвали к антироссийским санкциям после инцидента в Керченском проливе.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.