В Раде призвали к антироссийским санкциям после инцидента в Керченском проливе

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Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко призвала депутатов обратиться к Соединенным Штатам и Евросоюзу по поводу введения новых антироссийских санкций из-за «военной агрессии» в Азове. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, президент страны Петр Порошенко уже начал работу в этом направлении.

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«Важно, чтобы и политики на всех уровнях напоминали об ответственности России за военную агрессию в Азове», --сказала Геращенко.

Она добавила, что Киев настаивает на освобождении задержанных украинских моряков.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий дал комментарий после того, как украинские моряки решили не давать показания.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.