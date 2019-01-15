Трамп предрек демократам «преступное» будущее
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что граждане страны скоро будут воспринимать демократов как «преступную партию». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По словам главы государства, опросы показывают, что американцы начинают понимать угрозу преступности на границе с Мексикой и гуманитарный кризис. В настоящее время эту позицию разделяют более 50% граждан.
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«Вскоре к демократам будут относиться как к преступной партии», — написал Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп написал, что частичная приостановка работы американского правительства объясняется «отпуском» демократов.