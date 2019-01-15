В Кремле рассказали, что волнует Путина больше всего

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какой вопрос международной повестки волнует Владимира Путина больше всего. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По его словам, российского лидера больше заботит ситуация внутри государства.

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«Все-таки прежде всего президента волнует то, что творится у нас в стране. Так всегда было», — заявил Песков.

Он добавил, что наиболее важными темами во внешней политике являются конфликт в Сирии, а также отношения с Украиной и США.

Ранее Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию.