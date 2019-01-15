Тимошенко намерена поменять конституцию Украины

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала конституцию страны «профанацией», передает телеканал ICTV.

Она заявила, что в случае победы на президентских выборах представит новый проект конституции.

На Украине стартовала президентская избирательная кампания.

Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней. При этом до 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы.