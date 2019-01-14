Посольство России в Лондоне восполнит численность

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Российское посольство в столице Великобритании в ближайшее время начнет восполнять численный состав после взаимных высылок дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство.

Как отмечается, в конце декабря ряд российских и британских дипломатов получили визы, однако о восстановлении штата в полном объеме пока речи не идет.

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«Физически визы выданы. Скоро начнется заезд», — сказали в посольстве.

После отравления в британском Солсбери экс-половника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ответственность за которое Лондон возложил на Россию, Британия выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила зеркальными мерами.

Ранее сообщалось, что дипломаты России и Британии впервые с марта получили визы.