Посольство России в Лондоне восполнит численность
Российское посольство в столице Великобритании в ближайшее время начнет восполнять численный состав после взаимных высылок дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство.
Как отмечается, в конце декабря ряд российских и британских дипломатов получили визы, однако о восстановлении штата в полном объеме пока речи не идет.
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«Физически визы выданы. Скоро начнется заезд», — сказали в посольстве.
После отравления в британском Солсбери экс-половника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ответственность за которое Лондон возложил на Россию, Британия выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила зеркальными мерами.
Ранее сообщалось, что дипломаты России и Британии впервые с марта получили визы.