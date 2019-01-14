Лавров предложил России и Японии перейти на безвизовый режим

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе российско-японских переговоров заявил, что между двумя странами можно вводить безвизовый режим, передает ТАСС.

По словам министра, начать стоит с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо.

«Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо», — сказал Лавров.

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Также глава МИД страны не исключает возможности полного перехода на безвизовый режим между Россией и Японией.

«Мы привлекли внимание наших коллег к тому, что Россия в последние годы выдвинула много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан — бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов — и вплоть до вообще введения безвизового режима», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о разногласиях Москвы и Токио по мирному договору.