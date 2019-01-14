Лавров заявил о разногласиях Москвы и Токио по мирному договору

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у российской и японской сторон сохраняются разногласия по мирному договору. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 14 января, Лавров встретился со своим японским коллегой Таро Коно.

«Переговоры были посвящены выполнению президента Путина и премьер-министра Абэ о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе советско-японской декларации 1956 года», — рассказал глава российского МИДа.

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При этом он отметил, что политическая воля лидеров двух стран побуждает активизировать диалог между Москвой и Токио.

Ранее в МИД Японии рассказали о предстоящем визите Путина.