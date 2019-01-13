В МИД России удивились нежеланию Японии проводить брифинг после переговоров

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-1», что российскую сторону удивило нежелание Японии проводить пресс-конференцию по итогам московских переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Таро Коно прибыл в Москву, чтобы провести встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ожидается, что стороны обсудят вопрос заключения мирного договора между странами, а также Курилы.

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Захарова отметила, что для российского МИДа стало «большим удивлением» нежелание японской стороны проводить брифинг по итогам переговоров. Она отметила, что, с одной стороны, Япония «нагнетала информационную ситуацию» в преддверии переговоров, а с другой — не захотела выйти к прессе «и рассказать, чем они [переговоры] завершились».

Встреча Лаврова и Коно пройдет в понедельник, 14 января.