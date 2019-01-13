Дипломаты из России и КНДР обсудили визит Ким Чен Ына в Пекин
Посол России в КНДР Александр Мацегора провел встречу с замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, курирующей в ведомстве денуклеаризационную проблематику и отношения с США. Об этом говорится на странице российского дипведомства в фейсбуке.
Сообщается, что стороны в ходе переговоров обменялись актуальной информацией, в том числе об итогах недавнего визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Китай.
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Дипломаты обсудили ближайшие перспективы работы переговорных форматов, ориентированных на поиск оптимальных путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.
Ранее CBC узнал о секретных переговорах между Канадой и КНДР.