Дипломаты из России и КНДР обсудили визит Ким Чен Ына в Пекин

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Посол России в КНДР Александр Мацегора провел встречу с замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, курирующей в ведомстве денуклеаризационную проблематику и отношения с США. Об этом говорится на странице российского дипведомства в фейсбуке.

Сообщается, что стороны в ходе переговоров обменялись актуальной информацией, в том числе об итогах недавнего визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Китай.

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Дипломаты обсудили ближайшие перспективы работы переговорных форматов, ориентированных на поиск оптимальных путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

Ранее CBC узнал о секретных переговорах между Канадой и КНДР.