Помпео оценил влияние шатдауна на дипмиссии США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские дипломатические миссии продолжают выполнять свои функции несмотря на приостановку работы правительства страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сотрудники дипмиссий понимают, что в Вашингтоне идут споры, но их цель остается прежней», — сказал Помпео.
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Он также подчеркнул, что американские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, кто виноват в шатдауне.