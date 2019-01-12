Помпео оценил влияние шатдауна на дипмиссии США

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские дипломатические миссии продолжают выполнять свои функции несмотря на приостановку работы правительства страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сотрудники дипмиссий понимают, что в Вашингтоне идут споры, но их цель остается прежней», — сказал Помпео.

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Он также подчеркнул, что американские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, кто виноват в шатдауне.