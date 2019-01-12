Кастро примет участие в президентской гонке в США

Демократ Хулиан Кастро во время выступления в Сан-Антонио (Техас) заявил, что намерен принять участие в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

В администрации экс-президента США Барака Обамы он занимал пост министр жилищного строительства и городского развития США в 2014-2017 годах.

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Также он на протяжении пяти лет был мэром Сан-Антонио.

Ранее сообщалось, что основатель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг готов потратить более $100 млн на свою президентскую кампанию на американских выборах 2020 года.