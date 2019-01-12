В Госдуме оценили желание Украины отменить право вето в СБ ООН
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал желание властей Украины поэтапно отменить право вето в Совбезе ООН. Об этом сообщает RT.
По его словам, украинские власти выполняют поручения США в плане «дискредитации» России.
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Он также добавил, что крупные государство не станут поддерживать предложение Украины.
Ранее сообщалось, что Украина захотела отменить право вето в Совбезе ООН из-за «агрессии» России.