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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал желание властей Украины поэтапно отменить право вето в Совбезе ООН. Об этом сообщает RT.

По его словам, украинские власти выполняют поручения США в плане «дискредитации» России.

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Он также добавил, что крупные государство не станут поддерживать предложение Украины.

Ранее сообщалось, что Украина захотела отменить право вето в Совбезе ООН из-за «агрессии» России.