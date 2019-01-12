Трамп оценил статью NYT о тайном расследовании против него
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал материал газеты The New York Times о тайном расследовании ФБР против него.
«Они открыли против меня расследование без всяких причин и доказательств после того, как я уволил лживого (экс-директора ФБР) Джеймса Коми», — написал Трамп.
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По его словам, демократы и республиканцы хотели увольнения Коми.
Он также добавил, что увольнение Коми было «прекрасным днем» для США.
Ранее Белый дом отреагировал на материал о расследовании ФБР в отношении Трампа.