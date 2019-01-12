NYT: ФБР тайно начало расследование связи Трампа с Россией

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Федеральное бюро расследований(ФБР) тайно начало расследование связи президента США Дональда Трампа с Россией в 2017 году. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, это произошло после увольнения директора ФБР Джеймса Коми, которое вызвало беспокойство разведывательного органа.

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По данным издания, подозрения в отношении Трампа появились еще во время его президентской компании в 2016 году. Однако на тот момент ФБР решило отложить расследование, поскольку было неясно, как приступить к проверке такой чувствительности и масштаба. Увольнение Коми послужило толчком к расследованию.

Ранее The New York Times сообщила, что глава «российского дела» изучает список украинцев, посетивших инаугурацию Трампа.