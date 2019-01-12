Мадуро потребовал от Перу извинений за нападение на посольство

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро потребовал извинений от правительства Перу в связи с нападениями на венесуэльское посольство в Лиме, передает РИА «Новости».

«Правительство Перу не может гарантировать безопасность посольств. Чтобы нападали на посольство — это что-то невиданное. Мы требуем публичных, энергичных извинений от правительства Перу», — заявил он.

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Ранее в МИД Венесуэлы заявили о нападении на посольство в Перу.

Глава венесуэльского МИДа подчеркнул, что возлагает ответственность за нападение на правительство Перу. Он добавил, что в здание дипмиссии вошла «группа бандитов», однако не уточнил, что они сделали.