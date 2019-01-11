CNBC подсчитал стоимость шатдауна

<img src="//img.gazeta.ru/files3/701/12122701/RTX6KV11-pic905-895x505-39347.jpg">

Приостановка работы правительства США может стоить экономике страны дороже, чем строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, шатдаун уже обошелся США в $3,6 млрд.

Как отмечается, стоимость приостановки работы правительства превысит цену стены на границе с Мексикой, если шатдаун продлится еще две недели.

Реклама

При этом президент США Дональд Трамп запросил на постройку стены $6 млрд.

Ранее сообщалось, что около 5 тысяч агентов ФБР отправили в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.