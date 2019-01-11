В ФРГ прокомментировали ситуацию вокруг переименования Македонии

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что греческий парламент поддержит соглашение о названии Македонии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, урегулирование конфликта вокруг названия Македонии вышло на «финишную прямую».

Он также добавил, что Македония после переименования сможет быстро вступить в НАТО.

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Маас подчеркнул, что решение данного спора станет положительным сигналом для региона.

Ранее сообщалось, что парламент Македонии утвердил переименование страны.