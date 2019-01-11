Италия изучает возможность открытия посольства в Сирии

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Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что власти страны рассматривают возможность вновь открыть посольство в Сирии. Об этом сообщает ANSA.

По его словам, главным условием для открытия посольства в Сирии является стабилизация ситуации в регионе.

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Он также добавил, что в настоящее время Италия оценивает необходимые сроки для открытия дипмиссии.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте оценил усилия России по демилитаризации Идлиба.