Hill: адвокат Трампа захотел исправить доклад по «российскому делу»

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Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что юридической команде Дональда Трампа необходимо позволить исправить финальный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года до его передачи конгрессу или обнародования. Об этом Джулиани рассказал в интервью The Hill.

Заявление Мюллера гораздо жестче, чем более ранние выступления юристов Трампа, которые говорили, что имеют право оспорить выводы расследования Мюллера, которое длится уже двадцатый месяц, пишет издание.

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По словам адвоката Трампа, команда Мюллера должна предоставить доклад для того, чтобы юристы могли его исправить, если те ошибаются.

«В конце концов, они не боги. Они могут ошибаться», — объяснил Джулиани.

Ранее сообщалось, что Трамп нанял 17 новых юристов для защиты от Мюллера.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.