Defense One: около 5 тыс. кадров ФБР отправили в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна

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Функционирование ФБР попало под угрозу из-за частичной приостановки работы федеральных ведомств в США, пишет издание Defense One.

Почти 5 тыс. спецагентов ФБР, аналитиков разведки, адвокатов и других сотрудников ведомства в настоящее время ушли в неоплачиваемый отпуск, рассказал президент ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор. По его словам, эта ситуация приводит к сокращению штата и сказывается на выполнении критически важных функций ведомства.

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Спецагент ФБР не уточнил, на каких расследованиях это сказывается, однако добавил, что отсутствие финансирования повредило способности агентов выполнять свою работу в полной мере.

Агенты ФБР уверены, что шатдаун, который уже стал самым длительным из всех, представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что аэропорт Майами могут частично закрыть из-за шатдауна.