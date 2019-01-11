Проживающим в России украинцам придется голосовать на родине

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Министерство иностранных дел Украины напомнило, что пять избирательных участков в России были ликвидированы «для обеспечения безопасности украинских граждан», и порекомендовало своим гражданам, проживающим на российской территории, голосовать по месту регистрации. Об этом сообщает УНН.

Уточняется, что в день голосования 31 марта не откроются участки для голосования в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

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«Гражданам Украины, которые временно находятся в России и имеют паспорта гражданина Украины, рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на родине», — говорится в сообщении МИД Украины.

Ведомство также посоветовало украинцам, проживающим за рубежом, заранее позаботиться о включении в списки избирателей на участках, на которых они планируют голосовать.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Гриценко обещал обрубать руки коррупционерам.