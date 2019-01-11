Лавров встретится с главой МИД Японии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу со своим японским коллегой Таро Коно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, мероприятие состоится 14 января.

Как отмечается, эта встреча будет первым раундом двусторонних консультаций по мирному договору между Россией и Японией.

Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Синдзо Абэ высказался о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.