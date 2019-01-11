Спецпрокурор по «российскому делу» проверит бывших на инаугурации Трампа украинцев

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Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер изучает список украинцев, которые присутствовали на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, во время церемонии они якобы могли заниматься деятельностью, направленной на интересы России.

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Как отмечается, в связи с этим уже опрошены несколько свидетелей. Мюллер намерен выяснить, каким образом украинцы получили доступ на инаугурацию. Помимо этого, он планирует уточнить, с кем они встречались во время торжества и какие темы обсуждали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет отвечать на вопросы по «российскому делу».