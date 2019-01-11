NBC: Трамп нашел деньги на стену с Мексикой

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Президента США Дональда Трампа проинформировали, что он может взять деньги на строительство стены на границе с Мексикой из неиспользованных финансов, предназначенных для проведения гражданских инженерных работ по всей стране. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, об этом Трампу рассказали на брифинге чиновники Пентагона.

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Отмечается, что Трамп сможет использовать часть фондов инженерного корпуса сухопутных войск США в размере $13,9 млрд. Эти деньги, в том числе, предназначены для помощи районам, которые пострадали от стихийных бедствий.

Ранее о планах администрации Белого дома использовать бюджет инженерных войск для строительства стены на границе США и Мексики упоминала газета The Washington Post.