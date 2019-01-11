Помпео назвал «историческим достижением» учреждение независимой церкви на Украине

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что предоставление автокефалии новой православной церкви на Украине является «историческим достижением» для страны. Заявление Помпео опубликовано на сайте Госдепа.

По словам Помпео, объявление о независимости украинской церкви 6 января стало «историческим достижением» для Украины. Госсекретарь считает, что это событие имеет особое значение, так как в настоящее время Украина стремится «определить очертания своего будущего».

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При этом Помпео подчеркнул, что украинские власти должны соблюдать право граждан на свободу вероисповедания.

В конце прошлого года Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине.