Помпео назвал «историческим достижением» учреждение независимой церкви на Украине
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что предоставление автокефалии новой православной церкви на Украине является «историческим достижением» для страны. Заявление Помпео опубликовано на сайте Госдепа.
По словам Помпео, объявление о независимости украинской церкви 6 января стало «историческим достижением» для Украины. Госсекретарь считает, что это событие имеет особое значение, так как в настоящее время Украина стремится «определить очертания своего будущего».
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При этом Помпео подчеркнул, что украинские власти должны соблюдать право граждан на свободу вероисповедания.
В конце прошлого года Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине.