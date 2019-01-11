В МИД Венесуэлы заявили о нападении на посольство в Перу
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что на посольстве страны в столице Перу Лиме совершено нападение. Об этом он написал в своем твиттере.
Глава венесуэльского МИДа подчеркнул, что возлагает ответственность за нападение на правительство Перу. Он добавил, что в здание дипмиссии вошла «группа бандитов», однако не уточнил, что они сделали. Информации о пострадавших и материальном ущербе также нет.
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«Мы требуем исполнения Венской конвенции», — заключил министр.
Ранее сообщалось, что Аргентина закрыла въезд чиновникам из Венесуэлы.